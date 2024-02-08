В Шереметевском дворце 15 мая откроется выставка "Легенды, рождённые в камне"

Здесь камень превращается в хрупкие цветы, фантастических животных и яркие фэнтезийные образы.

С 15 мая по 15 июля 2025 года в Шереметевском дворце на Фонтанке пройдет масштабная выставка камнерезного искусства "Легенды, рождённые в камне". Экспозиция приурочена к 20-летию ювелирного дома Anna Nova и обещает показать камень не только как природный материал, но как живое и выразительное средство художественного высказывания.

В залах дворца гости смогут увидеть десятки произведений, созданных российскими мастерами за два десятилетия работы бренда. Здесь камень превращается в хрупкие цветы, фантастических животных и яркие фэнтезийные образы. Самая внушительная часть экспозиции — это авторская композиция "Подсолнух", над которой мастера трудились несколько лет. Каждый лепесток вырезан вручную, а оттенки камня подобраны так точно, что создают эффект живого света и движения.

Выставка делится на две части:

– "Мастерская" — раздел, посвященный творческому процессу. Здесь покажут инструменты, эскизы, материалы и черновики, которые легли в основу будущих шедевров. Это шанс заглянуть "внутрь" ювелирной профессии и понять, как из эскиза рождается уникальное произведение.

– "Коллекция Anna Nova" — подборка работ, созданных за 20 лет существования бренда. Некоторые из них никогда ранее не выставлялись на публике. В числе экспонатов — интерьерные арт-объекты, анималистические композиции и флористика в камне, выполненная на высочайшем уровне.

Дополнением станет мультимедийная зона, где можно будет вживую увидеть процесс превращения необработанных камней в сложные миниатюры, и документальный фильм о мастерской. Также будет представлена книга об истории ювелирного дома — с архивными фото, рассказами художников и эксклюзивными зарисовками.

Выставка открыта для всех желающих по адресу: наб. реки Фонтанки, д.34 (Шереметевский дворец). Вход возможен по билетам музея.

Фото: пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства