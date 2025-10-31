  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
109
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный мужчина проник в здание Шереметевского дворца через разбитое окно

0 0

На месте злоумышленник лег на пол и попытался уснуть.

Росгвардейцы задержали нетрезвого 52-летнего мужчину, проникшего в здание Шереметевского дворца на набережной Фонтанки. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники вневедомственной охраны 30 октября получили сведения о том, что в филиале Музея театрального и музыкального искусства сработала сигнализация. В одном из помещений обнаружили правонарушителя, который разбил стекло окна, после чего повредил внутреннюю решетку и залез внутрь. Кроме того, повреждения получил экран настенного проектора. На месте злоумышленник лег на пол и попытался уснуть. 

Уроженца Кемеровской области увезли в 78-й отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается. Отмечается, что здание является памятником архитектуры федерального значения. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист уснул за рулем угнанной машины в Красногвардейском районе. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: росгвардия, шереметевский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии