Пьяный мужчина проник в здание Шереметевского дворца через разбитое окно

Росгвардейцы задержали нетрезвого 52-летнего мужчину, проникшего в здание Шереметевского дворца на набережной Фонтанки. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны 30 октября получили сведения о том, что в филиале Музея театрального и музыкального искусства сработала сигнализация. В одном из помещений обнаружили правонарушителя, который разбил стекло окна, после чего повредил внутреннюю решетку и залез внутрь. Кроме того, повреждения получил экран настенного проектора. На месте злоумышленник лег на пол и попытался уснуть.

Уроженца Кемеровской области увезли в 78-й отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается. Отмечается, что здание является памятником архитектуры федерального значения.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти