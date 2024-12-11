Моноопера "Елка"

Монооперу Владимира Ребикова "Елка" представят 26 января в Шереметевском дворце. Начало – в 18:30. Для гостей старше 12 лет.

Премьера монооперы "Елка" приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда.

В основе сюжета – сказка Ганса Христиана Андерсена "Девочка со спичками", перенесенная режиссером Александрой Победоносцевой в дни блокадного Ленинграда. Эта история о том, как голод и холод стали не только личной трагедией девочки, но и символом страданий города.

В главных ролях будут солистки вокальной труппы Филармонии для детей и молодежи Любовь Райская и Надежда Вазагова. Кроме того, в постановке поучаствуют молодые драматические артисты и дети сотрудников.

За музыкальную атмосферу ответят Любовь Брилевская (рояль) и струнный квартет Симфонического оркестра "Таврический".

Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия