Моноопера "Елка"

Премьера монооперы "Елка" приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда.
В основе сюжета – сказка Ганса Христиана Андерсена "Девочка со спичками", перенесенная режиссером Александрой Победоносцевой в дни блокадного Ленинграда. Эта история о том, как голод и холод стали не только личной трагедией девочки, но и символом страданий города.
В главных ролях будут солистки вокальной труппы Филармонии для детей и молодежи Любовь Райская и Надежда Вазагова. Кроме того, в постановке поучаствуют молодые драматические артисты и дети сотрудников.
За музыкальную атмосферу ответят Любовь Брилевская (рояль) и струнный квартет Симфонического оркестра "Таврический".
Билеты на мероприятие доступны по ссылке.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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