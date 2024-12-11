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Моноопера "Елка"
Сегодня, 18:30
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Моноопера "Елка"

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Монооперу Владимира Ребикова "Елка" представят 26 января в Шереметевском дворце. Начало – в 18:30. Для гостей старше 12 лет.

Премьера монооперы "Елка" приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда. 

В основе сюжета – сказка Ганса Христиана Андерсена "Девочка со спичками", перенесенная режиссером Александрой Победоносцевой в дни блокадного Ленинграда. Эта история о том, как голод и холод стали не только личной трагедией девочки, но и символом страданий города. 

В главных ролях будут солистки вокальной труппы Филармонии для детей и молодежи Любовь Райская и Надежда Вазагова. Кроме того, в постановке поучаствуют молодые драматические артисты и дети сотрудников. 

За музыкальную атмосферу ответят Любовь Брилевская (рояль) и струнный квартет Симфонического оркестра "Таврический".

Билеты на мероприятие доступны по ссылке

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: опера, шереметевский дворец
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Театр,

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