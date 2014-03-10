В Петербурге пройдет Фестиваль национальных кухонь 12 июня

Мероприятия проведут в Парке 300-летия.

В Петербурге пройдет Фестиваль национальных кухонь. Праздник пройдет 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского Дома национальностей в социальной сети "Вконтакте".

Мероприятия пройдут в Парке 300-летия. Петербуржцы смогут продегустировать блюда, принять участие в играх и мастер-классах. Завершится праздник концертом. Перед горожанами выступят артисты с разных уголков страны.

Гулянья пройдут с 12 до 18 часов. Вход на фестиваль — свободный.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей железных дорог в День России.

Фото: СПб ГКУ СПб Дом национальностей / Фестиваль национальных кухонь