Худрук МХАТа заявил, что не видит разницы между Бузовой и Валерией

Изначально на роль в спектакле "Чудесный грузин" хотели пригласить Валерию, однако из-за плотного графика певице пришлось отказаться.

Текущим летом широкий общественный резонанс вызвал новый спектакль МХАТа "Чудесный грузин". Одну из главных ролей в нем исполнила Ольга Бузова. Изначально на ее место приглашали Валерию, однако она вынуждена была отказаться из-за плотного гастрольного графика. В беседе со starhit.ru худрук МХАТа Эдуард Бояков заявил, что не видит функциональной разницы между певицами.

Разницы между Валерией и Бузовой, функциональной, большой нет. Да, у них разница рыночная в этом маркетинге, кто-то 35+, кто-то 28. Отметил Бояков

После премьеры спектакля Ольга Бузова подверглась волне хейта со стороны зрителей и других артистов. Она сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь, которая знакома с молодым Сталиным. Труппа МХАТа заявила руководству театра, что не желает работать с непрофессиональной актрисой и объявила бойкот.

Ранее мы писали, что на сцене МХАТа Бузова фальшивила по просьбе режиссера спектакля.

Фото: Instagram / valeriya