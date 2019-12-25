Артисты МХАТа объявили бойкот с требованием убрать Бузову

Телеведущая играет певицу кабаре Беллу Шанталь, которая знакома с молодым Сталиным.

Артисты МХАТа имени Горького объявили бойкот из-за Бузовой. Они требуют убрать со сцены непрофессиональную актрису. Об этом пишет издание PopCake.

Бузова подверглась волне хейта после участия в спектакле "Чудесный грузин". Она играет певицу кабаре Беллу Шанталь, которая знакома с молодым Сталиным. По слухам, телеведущая получила около 500 тысяч рублей за два показа спектакля.

Труппа МХАТа заявила руководству театра, что не желает работать с непрофессиональной актрисой.

Считаем это неуважением к актерам, получающим в среднем 50 тысяч рублей. Если хотите работать с бездарями, набирайте новую труппу, а мы перейдем в театр с адекватным руководством. Заявил представитель инициативной группы.

Спектакль с участием Бузовой должен был состояться в сентябре и в октябре. Однако выступления перенесли на неопределенное время. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков принял такое решение из-за грядущих выборов. Как оказалось, он является членом партии "Справедливая Россия". Вспоминая волну недовольства общества из-за игры Бузовой во МХАТе, худрук не хочет дискредитировать свое имя в период выборов.

Ранее мы писали, что Бузова выпустила новый трек о женской доле.

Фото: Instagram / buzova86