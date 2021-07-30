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Бузова выпустила новый трек о женской доле

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Артистка заявила, что на нее в последнее время вылились "тонны всяческого хейта".

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила новую песню под названием "Женская доля". Об этом она рассказала в своем Instagram.

Артистка призналась, что этот трек стал для нее очень личным. В нем она изложила историю своей жизни.

Сколько соли Оле вы насыпали на раны

Сколько лили помоев на Олю с телеэкрана

Сколько обмана, ведь про меня правда глаза вам так колет

Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю

Послушай, подруга, вот она — женская доля

Сила воли, сила в Оле

Я не топила боль ни в алкоголе, ни в коле

Женская доля, сила в Оле.

Гласят строчки новой песни

Бузова отметила, что современное общество не может жить без объекта обсуждения. Именно поэтому на нее в последнее время вылились "тонны всяческого хейта". В число своих хейтеров артистка внесла коллег по шоу-бизнесу, политиков, комментаторов, спортсменов, актеров, продавцов, обычных слесарей на заводе, диванных критиков и пр.

Ранее мы писали, что худрук МХАТа отменил все спектакли с участием Бузовой.

Видео: Instagram / buzova86

Теги: новая песня, ольга бузова
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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