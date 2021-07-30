Бузова выпустила новый трек о женской доле

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила новую песню под названием "Женская доля". Об этом она рассказала в своем Instagram.
Артистка призналась, что этот трек стал для нее очень личным. В нем она изложила историю своей жизни.
Сколько соли Оле вы насыпали на раны
Сколько лили помоев на Олю с телеэкрана
Сколько обмана, ведь про меня правда глаза вам так колет
Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю
Послушай, подруга, вот она — женская доля
Сила воли, сила в Оле
Я не топила боль ни в алкоголе, ни в коле
Женская доля, сила в Оле.
Гласят строчки новой песни
Бузова отметила, что современное общество не может жить без объекта обсуждения. Именно поэтому на нее в последнее время вылились "тонны всяческого хейта". В число своих хейтеров артистка внесла коллег по шоу-бизнесу, политиков, комментаторов, спортсменов, актеров, продавцов, обычных слесарей на заводе, диванных критиков и пр.
Ранее мы писали, что худрук МХАТа отменил все спектакли с участием Бузовой.
Видео: Instagram / buzova86
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