Худрук МХАТа отменил все спектакли с участием Бузовой

Они не состоятся ни в сентябре, ни в октябре, как это планировалось ранее.

Руководство МХАТ имени Горького сделало объявление: спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой отменен. Выступления не состоятся ни в сентябре, ни в октябре, как это планировалось ранее. Об этом заявил заместитель художественного руководителя театра Эдуарда Боякова Захар Прилепин, пишет ТАСС.

Прилепин отметил, что такое решение принял сам Эдуард Бояков. Оказалось, что худрук МХАТа является членом партии "Справедливая Россия". Осенью этого года должны пройти выборы. Бояков, вспоминая недовольство общества по поводу выступления Бузовой во МХАТе, решил не дискредитировать свое имя в период выборов и отменить спектакли с участием телеведущей. Когда в следующий раз Бузова выйдет на сцену МХАТа, пока неизвестно.

При этом информация о том, что телеведущая получит гонорар в любом случае, оказалась ложной. Пресс-секретарь театра сообщила журналистам, что все переговоры с Бузовой велись только устно. Никакие документы по поводу дальнейших выступлений с ней пока не подписывали.

Бузова задействована в спектакле "Чудесный грузин". Она играет певицу кабаре Беллу Шанталь, которая знакома с молодым Сталиным.

Ранее мы писали, что Бузова хочет написать книгу "Как оправдать мужчину".

Фото: Instagram / buzova86