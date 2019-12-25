Бузова хочет написать книгу "Как оправдать мужчину"

Она уверена, что уже стала чемпионкой по этим моментам.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем подкасте "Бузова шоу" заявила о желании написать еще одну книгу. В ней она научит оправдывать поступки многих людей, особенно мужчин.

В беседе с одним из гостей подкаста Бузова отметила, что может написать целую книгу с советами, как оправдать всех людей на планете. Телеведущая назвала бы свое произведение "Как оправдать мужчину". Она уверена, что уже стала чемпионкой по этим моментам.

Ранее режиссер Грымов рассказал о скандальном дебюте Бузовой во МХАТе.

Фото: Instagram / buzova86