Режиссер Грымов рассказал о скандальном дебюте Бузовой во МХАТе

Певица Ольга Бузова вышла на сцену в качестве актрисы спектакля "Чудесный грузин".

Российский режиссер театра и кино Юрий Грымов высказал корреспонденту телеканала "Санкт-Петербург" свое мнение об игре певицы Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин", премьера которого состоялась во МХАТе в начале июня. Спектакль "Чудесный грузин" посвящен молодости Иосифа Сталина, Бузова играет в нем певицу Бэллу Шанталь.

По мнению Грымова, ужасно, когда на сцену выходят без таланта и дара. Он отметил, что все разговоры про Бузовы преувеличены и не имеют веса для режиссера. Специалист уточнил, что оценивает не популярность, а индивидуальность и способности человека. Так, Грымову нравится игра Лолиты Милявской в театре. Режиссер сообщил, что у певицы хорошо получается играть драматическую роль Агафьи Тихоновой в "Женитьбе".

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