Куда сходить в Петербурге на выходных 26 и 27 июня

Piter.TV подготовил небольшую подборку мероприятий на случай, если вам не захочется сидеть дома в дождливые выходные.

Эпидемситуация в Северной столице не радует – число заболевших коронавирусом людей и смертей все растет. Концерты, фестивали и другие крупные культурные мероприятия отменяют, однако в такой непростой период можно организовать свой досуг с помощью кино, книг, посиделок с близкими друзьями и прогулок. На приближающихся выходных, правда, погода грозится быть дождливой, хоть и теплой, поэтому сериал или недочитанный роман – хороший вариант для отдыха.

Piter.TV по традиции подготовил небольшую подборку мероприятий на случай, если вам не захочется сидеть дома. Не забывайте надевать маску и часто мыть руки.

Суббота, 26 июня

На набережной Охты пройдет фестиваль в честь Дня молодежи. Общественное пространство поделят на зоны, каждая из которых предложит молодым людям различные активности: уроки граффити, игру в стритбол, танцы и скейтбординг, открытый лекторий и воркшопы, а также модный показ. Участники смогут попробовать себя в вырезании рисунков на дереве, поиграть в настольные игры на английском языке и даже порисовать 3D-ручкой. Фестиваль будет сопровождать музыка городских диджеев.

Начало в 13.00, вход свободный, но нужна предварительная регистрация. ул. Передовиков, 16 к2

Если погода в субботу передумает быть дождливой, можно отправиться на экскурсию "Что осталось от Нюстадской". Экскурсовод и краевед Мариама Кузьмина проведет участников по маршруту от Лесного проспекта до станции метро "Выборгская", где раньше пролегала та самая Нюстадская улица, которая канула в лету. Экскурсовод покажет доходные дома, сохранившиеся архитектурные шедевры и расскажет о жизни на северной окраине Петербурга в начале 20-го века.

Начало в 11.00, необходимо заранее записаться по телефону 8-921-426-20-40.

Также будет полезно начать свое утро с активности: в "Севкабель Порту" проведут силовую тренировку на свежем воздухе. Участники целый час будут прорабатывать мышцы и повышать выносливость тела.

Участие бесплатное, но нужна предварительная запись, поскольку количество мест ограничено. Кожевенная линия, 40.

Воскресенье, 27 июня

Заключительный выходной можно снова провести в "Севкабель Порту" – на набережной в этот день будет звучать нежная музыка. Организаторы отметили, что вокально-инструментальная программа небольшого фестиваля – о любви, искренности и добре. Слушателей встретят танцевальный свинг, босса-нова, американский фолк, авторский бал-фолк и светлые авторские песни. Танцевать можно и нужно!

Вход свободный, приветствуется донейшн. Кожевенная линия, 40

Сразу несколько интересностей предлагает музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Во-первых, пару дней назад там открылаь выставка Натана Альтмана "Портрет ведет себя странно". Главный герой экспозиции – знаменитый портрет Ахматовой, написанный Альтманом в 1914 году, картина хранится в Русском музее, однако приехал погостить в Фонтанный дом. Также на выставку привезли афиши и программки вечеров в кабаре "Бродячая собака", заново связавших Альтмана и Ахматову, шаржи и портреты легендарных поэтов, автопортреты художника, редкие фотографии и личные вещи. Билет на выставку стоит 100 рублей.

Литейный проспект, 53

В полдень у музея начнется прогулка на сегвеях, посвященная литературной жизни Петербурга конца ХIX – первой четверти ХХ века. Экскурсоводы покажут всем желающим ту самую "Бродячую собаку", "Привал комедиантов", дом Мурузи. Билеты на необычную экскурсию стоят 900 рублей, их можно купить по ссылке.

Тем, кто предпочитает гулять на своих двоих, музей подготовил пешеходную экскурсию по местам поэта Осипа Мандельштама. Участие в этой прогулке стоит 500 рублей.

Коллаж: Wellington Cunha / Mikhail Nilov / Sami Abdullah / Unsplash / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels; Википедия