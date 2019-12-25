На сцене МХАТа Бузова фальшивила по просьбе режиссера спектакля

В первой мизансцене она поет под фонограмму специально.

Дебют Ольги Бузовой во МХАТе разделил общество на две части. Критики уверены, что Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах после появления артистки на легендарной сцене. Поклонники творчества певицы уверены, что это скандальный эксперимент.

При этом в первой мизансцене Ольга действительно поет под фонограмму. По словам музыкального руководителя, вокального тренера МХАТ имени Горького Ольги Зрилиной, это была задумка режиссера спектакля.

Первый романс, который исполнила Ольга, был специально записан. Ольга действительно пела под фонограмму. Отметила Зрилина в интервью kp.ru

Бузова играет в спектакле певицу кабаре, которая не умеет петь. Первый ее выход на сцену, где она выступает на приеме у губернатора, должен настроить зрителей на ироничное настроение.

Зрилина заявила, что артистка поет фальшиво специально. Она играет Бэллу Шанталь – назойливого персонажа без чувства меры. Чтобы подчеркнуть эту нарочитость, метрдотель даже затыкает уши берушами, а губернатор приказывает "утешить Бэллу", так как "ее вопли невыносимы".

Считаю, Ольга Бузова прекрасно справилась с ролью, была органична, точна, а главное, - комична, что и требовала от нее режиссер Рената Сотириади. Заключила Ольга Зрилина

Ранее мы писали, что Губерниев хочет снять совместный клип с Бузовой на песню "Сектора Газа".

Фото: Instagram / buzova86