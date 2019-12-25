Губерниев хочет снять совместный клип с Бузовой на песню "Сектора Газа"

На днях телеведущий довел Ольгу до слез во время прямого эфира на "Матч ТВ".

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил о желании снять совместный клип с Ольгой Бузовой. Он заявил, что для их дуэта отлично подойдет песня "Вечером на лавочке" группы "Сектор Газа". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Эта песня могла бы расцвести доселе невиданными красками. Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области. Мы поем. Рассказал о своей задумке Дмитрий

В понедельник, 14 июня, Губерниев в прямом эфире на "Матч ТВ" довел Бузову до слез. Ольга расплакалась после того, как Дмитрий спросил: перестала ли она пить коньяк по утрам. В ответ она назвала коллегу "дном" и "не мужчиной".

Спустя несколько дней Губерниев выставил себе оценку за скандальный эфир. Он оценил свою работу на четверку.

Ранее мы писали, что Бузова улетела из России после скандала с Губерниевым.

Фото: Instagram / guberniev_dmitry