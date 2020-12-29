Певица Валерия впервые стала бабушкой

У младшего сына артистки Арсения и его жены Лианы родилась дочь.

Российская певица Валерия стала бабушкой в первый день 2021 года. У ее младшего сына Арсения и невестки Лианы родилась дочь. Малышка появилась на свет 01.01.2021.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка", - написала Валерия в Instagram.

Подписчики поздравили певицу с рождением внучки. В комментариях к посту также отметились Лолита, Наталья Подольская, Яна Рудковская, Николай Басков, Максим Галкин и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Арсений Шульгин объявил о беременности жены в октябре 2020 года. Он поделился радостной новостью в Instagram и отметил, что "невероятно счастлив".

Ранее мы писали, что Little Big в новогодней программе примерила образы итальянцев.

Фото: Instagram / valeriya, lianashulginaa