Сын Валерии раскрыл пол будущего ребенка

В Великобритании и США очень популярным стало мероприятие Gender Reveal Party. В России оно уже тоже стало не редкостью.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана узнали пол будущего ребенка и рассказали об этом в Instagram. Узнали они пол не обычным способом (лично в кабинете УЗИ), а следуя модной традиции.

В Великобритании и США очень популярным стало мероприятие Gender Reveal Party. На данном празднике родители узнают пол будущего ребенка при помощи тортов с голубым или розовым бисквитом или же взрывают шарик с конфетти. И это еще не все возможные варианты. В России это мероприятие тоже набирает популярность.

Сын Валерии и его супруга выбрали большой воздушный шар с конфетти. Арсений на видео проткнул шар иголкой и по комнате полетели конфетти розового цвета. Будущий отец отметил, что так и знал, но все же ждал мальчика.

Потом как узнал, что будет девочка, моя сладкая принцесса, уже хотел только ее. Арсений Шульгин

В октябре сын Валерии официально объявил о беременности супруги.

Видео: Instagram/ arseniy_shulgin