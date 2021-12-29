На спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код.

Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies" Trophy пройдёт с 50% заполняемостью трибун. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Губернатор Александр Беглов согласовал 50% заполняемость трибун при проведении спортивных мероприятий в феврале. Это теннисный турнир St. Petersburg Ladies" Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и Чемпионата Евролиги по баскетболу, матчи Чемпионата Высшей лиги по хоккею.

На спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код. До 13 февраля несовершеннолетние не смогут посетить спортивные мероприятия.

Фото: ВКонтакте / ST.PETERSBURG LADIES TROPHY 2022