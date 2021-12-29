Власти Петербурга обновили антиковидные ограничения

Несовершеннолетним запрещается посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы и другие объекты, предназначенные для развлечения и досуга.

Во вторник, 25 января, власти Петербург внесли изменения в 121-е постановелние из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 28 января по 13 февраля, и частные, и государственные доп.образовательные программы вне помещений школ будут проходить в дистанционном формате. Также для несовершеннолетних приостанавливается очная работа кружков, секций и студий.

Несовершеннолетним запрещается посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы и другие объекты, предназначенные для развлечения и досуга. В список также входят спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Исключения составляют спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних, которые включены в календарные планы.

Отмечается, что иные запреты и ограничения продлеваются по 31 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что в Ленобласти обновили антиковидные ограничения. До 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий и бань.

Фото: Piter.tv

