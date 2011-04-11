Группа несовершеннолетних повредила буквы монумента, находясь на прилежaщей территории.

Подмосковный СК возбудил дело по факту повреждения обелиска "Воин-освободитель" в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, группа несовершеннолетних повредила буквы обелиска, находясь на прилежaщей территории. Также отмечается, что они играли на мемориале в футбол. Возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества".

Ранее мы сообщали, что СК завел дело о теракте по факту убийства ВСУ жительницы Русского Поречного.

Видео: Telegram / 112