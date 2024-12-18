Футболиста "Зенита" Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге

На игрока напали несколько человек с целью затащить его в автомобиль.

Полузащитника футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, на 27-летнего спортсмена напали несколько человек с целью затащить его в автомобиль. Ему на помощь пришел прохожий, который оказался рядом. Вместе они отбились от злоумышленников. Инцидент произошел 23 октября на улице Вязовой.

Официалньый представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемых в попытке похитить Мостового. Отмечается, что спустя два дня после того инцидента они похитили бизнесмена и заставили отдать крупную сумму, после чего отпустили. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

Видео: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу