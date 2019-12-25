Латышонок заявил, что хочет вернуться в основу "Зенита"

Вратарь провел за клуб восемь матчей в нынешнем сезоне.

Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок заявил о желании вернуться в основной состав сине-бело-голубых. Об этом он рассказал порталу "Чемпионат".

По словам 27-летнего голкипера, его не устраивает роль запасного в "Зените". Он подчеркнул, что относится негативно к такой ситуации и хочет играть на регулярной основе.

Планирую ли что-то с этим делать? В жизни все может быть. А во вратарской бригаде атмосфера сейчас нормальная. Евгений Латышонок, вратарь "Зенита"

Напомним, Евгений Латышонок играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне вратарь перестал выходить в основе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), однако играет в Кубке России. На его счету восемь матчей во всех турнирах и девять пропущенных голов.

Ранее Жерсон заявил, что не собирается покидать "Зенит".

Фото: fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)