Латышонок заявил, что хочет вернуться в основу "Зенита"

Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок заявил о желании вернуться в основной состав сине-бело-голубых. Об этом он рассказал порталу "Чемпионат".
По словам 27-летнего голкипера, его не устраивает роль запасного в "Зените". Он подчеркнул, что относится негативно к такой ситуации и хочет играть на регулярной основе.
Планирую ли что-то с этим делать? В жизни все может быть. А во вратарской бригаде атмосфера сейчас нормальная.
Евгений Латышонок, вратарь "Зенита"
Напомним, Евгений Латышонок играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне вратарь перестал выходить в основе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), однако играет в Кубке России. На его счету восемь матчей во всех турнирах и девять пропущенных голов.
Фото: fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)
