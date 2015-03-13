Жерсон заявил, что не собирается покидать "Зенит"

Ранее в СМИ неоднократно писали о желании бразильца покинуть команду.

Полузащитник "Зенита" Жерсон заявил, что не собирается покидать команду. Его слова приводит "РИА Новости".

Вчера, 22 октября, "Зенит" одержал разгромную победу над "Оренбургом" со счетом 6:0 в матче группового этапа Кубка России. Один из голов забил 28-летний бразилец. После матча Жерсон прокомментировал слухи в СМИ о том. что он якобы хочет покинуть "Зенит" и вернуться в Бразилию.

Я всем доволен в "Зените" и на поле постарался дать ответ на все эти слова. Жерсон, полузащитник "Зенита"

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании футболиста сменить команду из-за проблем с адаптацией.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)