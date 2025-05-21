СК завел дело о теракте по факту убийства ВСУ жительницы Русского Поречного

На теле погибшей обнаружены следы минно-взрывной травмы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства украинскими войсками мирной жительницы села Русское Поречное. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК, инцидент произошел не позднее января 2025 года. Отмечается, что войска ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ и совершили убийство женщины. На теле погибшей обнаружены следы минно-взрывной травмы. Следователи проводят следственные действия для ее опознания. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее мы сообщали, что суд вынес приговор четырем украинским военным, вторгшимся в Курскую область.

Видео: Telegram / Следком