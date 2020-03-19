Второй западный окружной военный суд вынес приговор четырем украинским военным, вторгшимся в Курскую область. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.
По данным ведомства, в сентябре 2024 года стрелки составе групп с другими украинскими военнослужащими вторглись на территорию Глушковского района. Террористическая деятельность каждого из подсудимых была пресечена российскими военнослужащими. После задержания и до вынесения приговора украинские боевики содержались под стражей.
Решением суда обвиняемых приговорили к 15-16 годам лишения свободы. Все они будут отбывать первые четыре года в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.
Ранее мы сообщали, что суд вынес приговор по делу о поджоге вертолета в аэропорту "Остафьево".
Видео: Telegram / Следком России
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