Все они будут отбывать первые четыре года в тюрьме.

Второй западный окружной военный суд вынес приговор четырем украинским военным, вторгшимся в Курскую область. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года стрелки составе групп с другими украинскими военнослужащими вторглись на территорию Глушковского района. Террористическая деятельность каждого из подсудимых была пресечена российскими военнослужащими. После задержания и до вынесения приговора украинские боевики содержались под стражей.

Решением суда обвиняемых приговорили к 15-16 годам лишения свободы. Все они будут отбывать первые четыре года в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что суд вынес приговор по делу о поджоге вертолета в аэропорту "Остафьево".

Видео: Telegram / Следком России