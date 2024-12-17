Суд вынес приговор по делу о поджоге вертолета в аэропорту "Остафьево"

Пятерым россиянам вынесли приговоры по делу о теракте с вертолетом и поджоге релейных шкафов на железной дороге.

Второй западный окружной военный суд назначил сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы пятерым фигурантам уголовного дела о поджоге вертолета, произошедшем в столичном аэропорту "Остафьево". Соответствующее заявление зачитала судья в ходе заседания, прошедшего вечером 15 апреля.

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На скамье подсудимых оказались пятеро россиян: Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Злоумышленникам в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ и 281 УК РФ. Речь идет о теракте в случае с вертолетом и диверсии из-за поджога релейных шкафов на железной дороге. Уточним, что Булгаков получил наибольший срок наказания - 18 лет. Яковец осужден на 17,5 лет, Ямсков - на 17 лет, а Мочалина - на 12,5 лет. Напомним, что в рамках прений сторон государственное обвинение запрашивало для молодых людей по 19 лет лишения свободы, для Мочалиной - 13 лет.

В надзорном ведомстве уведомили СМИ, что Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных участников криминальной деятельности он нашел через интернет, посулил сообщникам материальную выгоду, после чего они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет. В результате борт был уничтожен в пламени. Под стражу подозреваемых заключили в апреле 2024 года. В пресс-службе Западного межрегионального управления по транспорту при Следственном комитете добавили, что кураторы с украинской территории пообещали поджигателям вертолета выплатить три миллиона рублей, однако перевели исполнителям преступного заказа лишь 10 тысяч рублей. В обвинительном заключении говорилось о том, что фигуранты расследования даже собирались брать микрокредит для приобретения орудий преступления. Свои действия банда координировала при помощи таких мессенджеров как Telegram и Signal.

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Фото и видео: УФСБ России