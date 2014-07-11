В Петербурге открыли мемориальную доску в честь инспектора ПДН Валентины Зайцевой, погибшей от рук подростка

На фасаде здания Отдела полиции № 23 по Невскому району появилась мемориальная табличка в память об инспекторе по делам несовершеннолетних (ПДН) Валентине Зайцевой, трагически погибшей при исполнении служебного долга в 1989 году. Торжественное открытие состоялось 28 мая и приурочено к 90-летию подразделений ПДН в системе МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Валентина Андреевна Зайцева с 1980 года работала с подростками, состоявшими на учёте. В июне 1989 года один из таких несовершеннолетних напал на неё с ножом прямо в служебном кабинете. От полученных ран сотрудница скончалась на месте. Подросток вскоре был задержан.

На церемонии присутствовали коллеги, ветераны правоохранительных органов, школьники и активисты общественных организаций. Мемориальная доска стала напоминанием о непростой и важной работе инспекторов ПДН, а также данью уважения к памяти сотрудницы, отдавшей жизнь ради службы.

Ранее в лицее №95 открыли мемориальную доску памяти бывшего сотрудника полиции, погибшего в зоне СВО.

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Фото и видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти