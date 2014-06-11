В лицее №95 открыли мемориальную доску памяти бывшего сотрудника полиции, погибшего в зоне СВО

За проявленные при исполнении воинского долга мужество, отвагу и самоотверженность Дмитрий Олешков награжден Орденом Мужества посмертно.

В лицее №95 Калининского района Санкт-Петербурга 6 мая прошло торжественно-траурное мероприятие, посвященное памяти бывшего полицейского Дмитрия Олешкова, героически погибшего в октябре 2023 года при освобождении поселка Ольшаны Дергачевского района Харьковской области. В церемонии открытия мемориальной доски принял участие заместитель начальника ГУ МВД России генерал-майор внутренней службы Игорь Парадеев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дмитрий Олешков отдал службе в органах внутренних дел 28 лет. Достигнув предельного возраста пребывания на службе, он ушел на пенсию в феврале 2022 года в звании прапорщика полиции. После этого он отправился в зону специальной военной операции (СВО).

Дмитрий Олешков погиб во время штурма, попав под артобстрел. За проявленные при исполнении воинского долга мужество, отвагу и самоотверженность Дмитрий Олешков награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена, дочь и внук, а также пожилая мама.

Память героя почтили минутой молчания.

Фото и видео: МВД по Петербургу и Ленобласти