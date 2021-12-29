В Ленобласти обновили антиковидные ограничения

До 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий и бань.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес изменения в антиковидное постановление. Численность участников любых массовых мероприятий была снижена до 50 человек.

До 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий и бань, у которых имеются "ковид-паспорта". В "желтой" зоне до 50% сократили заполняемость ночных клубов, передвижных цирков, салонов красоты и общепита.

В общественном транспорте все пассажиры без исключения должны быть в защитных масках, в противном случае им могут отказаться в проезде.

Работодателям рекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30% работников.

В этом время в Петербурге на дистанционном обучении находятся 1018 классов.

Фото: Piter.tv