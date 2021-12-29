В Петербурге на дистанционном обучении находятся 1018 классов

Также закрыты 45 групп в 31 детском саду.

По данным на 24 января, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса в Петербурге закрыты 45 групп в 31 детском саду, на дистанционном обучении временно находятся 1018 классов в 253 школах (5 % от общего количества классов в городе). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

Также на смешанном формате обучения (по заявлению родителей) находятся 4590 учеников (0,8% от общего числа).

Ранее на склад ОАО "Фармбаза" доставили 2,8 тыс. комплектов вакцины для подростков. Уже в ближайшие дни вакцину распределят по поликлиникам. Подростков будут прививать в 83 пунктах вакцинации.

Фото: pexels