Названы имена финалисток женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд турнира составляет 703,6 тыс. долларов.

Стало известно, кто прошел в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В первом полуфинале дня в турнире с участием представительницы Греции Марии Саккари и представительницей Румынии Ириной-Камелией Бегу победу одержала Саккари со счетом 6:4, 6:7, 6:4.

Второй полуфинал "взяла" эстонка Анетт Контавейт, которая победила спортсменку из Латвии Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:3.

В заключительный день соревнований в 16:30 сыграют уже Мария Саккари и Анетт Контавейт. Призовой фонд турнира составляет 703,6 тыс. долларов.

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