Стало известно, каким будет новый центр "Охта" в Красногвардейском районе

После строительства нового корпуса здание на проспекте Металлистов отдадут под школу.

В Красногвардейском районе началось строительство нового здания Центра технического творчества "Охта". Он появится на проспекте Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Площадь трехэтажного здания составит 5600 квадратов. Его обустроят для маломобильных граждан. В новом корпусе смогут заниматься 2500 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. В центре будет 7 функциональных кластеров: наука и техника, спорт, медиаобразование, социальная активность, арт-дизайн, визуально-пластическое искусство, полуфункциональные пространства. Всего будет 57 программ. Некоторые из них будут посвящены таким современным направлениям как VR, блогинг, робототехника.

Строительство планируют завершить в 2024 году.

На данный момент у "Охты" есть два корпуса — на улице Панфилова и проспекте Металлистов. После окончания строительства центр на проспекте Металлистов отдадут под размещение общеобразовательной школы. Сейчас в ЦДЮТ занимаются 3 тысячи петербуржцев.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района