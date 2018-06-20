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В Смольном ускорили работу с РЖД
Сегодня, 8:27
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lesjasap

В Смольном ускорили работу с РЖД

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Руководство города переговорило с главой РЖД о реализуемых проектах.

Правительству Петербурга дан указ ускорить обязательства перед  компанией РЖД, заключенное в сфере развития транспортной инфраструктуре. Документы подписаны с главой ОАО Олегом Белозеровым. Договоренность между сторонами должна быть активизирована до начала Международного экономического форума в Северной столице.

Напомним, что в развитие железнодорожного сообщения чиновники вложили 88 миллиардов рублей. К 2024 году в городе должны появиться 8 из 17 запланированных автомобильных путепроводов. Строительство начнется в 2020 году на территории Новой Лахты.

В рамках соглашения будет изучена проблема затруднения движения по проспекту Энгельса. В РЖД подумают над решением ситуации и возможностью переноса железнодорожного переезда.

Фото: Piter.tv

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Теги: новая лахта, олег белозеров, развитие транспортной инфраструктуры, ржд, строительство путепроводов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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