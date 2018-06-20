В Смольном ускорили работу с РЖД

Руководство города переговорило с главой РЖД о реализуемых проектах.

Правительству Петербурга дан указ ускорить обязательства перед компанией РЖД, заключенное в сфере развития транспортной инфраструктуре. Документы подписаны с главой ОАО Олегом Белозеровым. Договоренность между сторонами должна быть активизирована до начала Международного экономического форума в Северной столице.

Напомним, что в развитие железнодорожного сообщения чиновники вложили 88 миллиардов рублей. К 2024 году в городе должны появиться 8 из 17 запланированных автомобильных путепроводов. Строительство начнется в 2020 году на территории Новой Лахты.

В рамках соглашения будет изучена проблема затруднения движения по проспекту Энгельса. В РЖД подумают над решением ситуации и возможностью переноса железнодорожного переезда.

Фото: Piter.tv