Белозеров: высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом будет построена в срок

По словам главы РЖД, проект сопровождается участием высококвалифицированных специалистов и экспертов, благодаря чему работа продвигается активно и уверенно.

Генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подтвердил, что строительство первой в России высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом идет по графику и завершится в запланированные сроки. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам главы РЖД, проект сопровождается участием высококвалифицированных специалистов и экспертов, благодаря чему работа продвигается активно и уверенно.

Решения принимаются долго, выверенно, после принятия решений всё движется в быстром темпе. Олег Белозеров, генеральный директор ОАО "РЖД"

Он также добавил, что по мере реализации проекта неизбежно будут возникать различные сложности, в том числе финансового и организационного характера, однако они не станут препятствием. Белозеров отметил, что у российских специалистов достаточно опыта и компетенций, чтобы успешно довести масштабную стройку до конца.

Фото: Piter.tv