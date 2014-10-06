На стенде РЖД в рамках ПМЭФ представили симулятор ВСМ

Двухминутная демонстрация позволяет зрителям виртуально проследовать по всему маршруту, увидеть главные остановки, мосты и масштабные инженерные конструкции.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде РЖД продемонстрирован интерактивный симулятор будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Двухминутная демонстрация позволяет зрителям виртуально проследовать по всему маршруту, увидеть главные остановки, мосты и масштабные инженерные конструкции.

На мультимедийной панели отображаются основные характеристики проекта. Представители стенда отметили, что пуск поезда по ВСМ планируется осуществить в 2028 году, а годовой пассажиропоток трассы сможет достигнуть отметки в 25,6 миллионов пассажиров.

Реализация строительства магистрали потребует привлечения до 40 тысяч квалифицированных специалистов. Проект подразумевает полное сопряжение с действующей транспортной сетью обеих столиц и регионов, расположенных вдоль маршрута.

Создание высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург входит в число важнейших инфраструктурных начинаний России. Длина дороги составит около 680 километров, а продолжительность путешествия между городами уменьшится до 2 часов 15 минут. Цель проекта заключается в повышении доступности передвижения граждан и разгрузке текущих транспортных путей. Работа над проектом синхронизирована с модернизацией железнодорожных станций, созданием удобных пересадочных комплексов и развитием городского транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что такси Lada Aura представили на ПМЭФ.

Фото и видео: Piter.TV