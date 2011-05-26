Белозеров: РЖД хотят запустить новые плацкартные вагоны в 2026 году

Глава РЖД рассказал о нововведениях для удобства пассажиров на железной дороге.

"Российские железные дороги" планируют в 2026 году ввести в эксплуатацию новые плацкартные вагоны с отдельным душем и удлиненными пассажирскими полками. Соответствующее заявление сделал глава РЖД Олег Белозеров в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что в текущем году пассажиры увидят купейный вагон габарита Т. В нем полка станет на 20 сантиметров длиннее и еще на три сантиметра шире. Шесть таких вагонов уже сертифицированы и закуплены, до конца 2025 года года планируется закупить еще 38 подобных объектов.

Параллельно мы занимаемся плацкартным вагоном. Здесь тоже возможности увеличатся. Здесь, соответственно, полки не только обычные, но и боковые, самые сложные, тоже увеличатся в длине и ширине. Более того, будет размещен и душ дополнительно отдельно, что тоже создаст дополнительные возможности. Олег Белозеров, глава РЖД

Глава РЖД пояснил СМИ, что обновленный плацкартный вагон станет знаковой новинкой для 2026 года.

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