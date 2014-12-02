Об окончании проектирования ВСМ Москва – Петербург рассказали на высоком уровне

Росжелдор сообщил о финальной стадии подготовки проекта.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) сообщило о завершающей стадии проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Руководитель ведомства Александр Сахаров сделал соответствующее заявление после встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Проект достиг важного этапа финансового закрытия, в рамках которого удалось привлечь внебюджетные инвестиции на сумму 1,5 триллиона рублей. Производство подвижного состава для новой линии начнется в 2026 году на мощностях предприятия "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Первый поезд планируется выпустить в 2027 году, а сертификация составов ожидается в 2028 году. Всего до 2030 года будет изготовлено 43 восьмивагонных состава.

Новая инфраструктура, рассчитанная на скорость движения до 400 километров в час, станет первым подобным проектом в России. Основной этап строительных работ стартует во второй половине 2025 года, а полномасштабная эксплуатация линии запланирована на 2028 год. Благодаря реализации проекта время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут.

Как ранее отмечал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, создание ВСМ не только улучшит транспортное сообщение, но и станет катализатором экономического развития. Ожидается, что пассажиропоток увеличится в четыре раза, а объем грузовых перевозок по Октябрьской железной дороге достигнет 74 миллионов тонн ежегодно.

Ранее сообщалось, что НДС для перевозок по ВСМ Петербург – Москва останется нулевым на 40 лет.

Фото: ОАО "РЖД"