НДС для перевозок по ВСМ Петербург – Москва останется нулевым на 40 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вводящий специальный налоговый режим для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Согласно опубликованному на официальном портале правовых актов документу, с 2028 по 2064 год будет действовать нулевая ставка НДС на все услуги, связанные с эксплуатацией этой транспортной артерии.
Мера распространяется на весь комплекс услуг ВСМ: от продажи билетов и обслуживания поездов до обеспечения транспортной безопасности, говорится в тексте закона. Такой продолжительный льготный период (36 лет) охватывает весь срок действия концессионного соглашения и призван сделать перевозки по новой магистрали более доступными для пассажиров.
Строительные работы на первом участке ВСМ должны начаться уже в 2025 году, а полномасштабная эксплуатация линии запланирована на 2028 год. После ввода в строй поезда смогут преодолевать расстояние между двумя столицами за 2 часа 15 минут, развивая скорость до 400 километров в час.
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Фото: пресс-служба АО "РЖД"
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