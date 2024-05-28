НДС для перевозок по ВСМ Петербург – Москва останется нулевым на 40 лет

Президентский закон освобождает от НДС весь комплекс услуг будущей высокоскоростной магистрали между двумя столицами на период концессионного соглашения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вводящий специальный налоговый режим для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Согласно опубликованному на официальном портале правовых актов документу, с 2028 по 2064 год будет действовать нулевая ставка НДС на все услуги, связанные с эксплуатацией этой транспортной артерии.

Мера распространяется на весь комплекс услуг ВСМ: от продажи билетов и обслуживания поездов до обеспечения транспортной безопасности, говорится в тексте закона. Такой продолжительный льготный период (36 лет) охватывает весь срок действия концессионного соглашения и призван сделать перевозки по новой магистрали более доступными для пассажиров.

Строительные работы на первом участке ВСМ должны начаться уже в 2025 году, а полномасштабная эксплуатация линии запланирована на 2028 год. После ввода в строй поезда смогут преодолевать расстояние между двумя столицами за 2 часа 15 минут, развивая скорость до 400 километров в час.

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Фото: пресс-служба АО "РЖД"