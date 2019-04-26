ГД рассмотрит поправки в Налоговый кодекс для стимулирования производства топлива

Правительство и законодатели предлагают меры по поддержке отрасли.

Государственная дума планирует рассмотреть федеральные правительственные меры, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива. Соответствующая информация приведена в тексте поправок, одобренных ко второму чтению законопроекта в нижней палате парламента России. Законодатели хотят подтвердить применение десятипроцентной ставки НДС по по детским товарам. Сейчас политики предлагают ряд вариаций документа. Первая новация вводит в стране механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. В том случае, если идет выпуск высокооктанового бензина, то данный процесс приравнивается к производству.

Российским налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением. Срок уплаты акциза по финансовым операциям - не позднее 28-го числа третьего месяца после истекшего налогового периода.

Дополнительно кабинет министров намерен дать отечественным нефтеперерабатывающим заводам, которые заключили с властями соглашения о модернизации мощностей, возможность выполнения условий по инвестиционным договоренностям. Сейчас для сохранения налоговых льгот российское предприятие должно ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 60 миллиардов рублей с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года. Чиновники предлагают дать профильной отрасли возможность ввести оборудование до 31 декабря 2026 года. Однако в таком сценарии его стоимость не может быть ниже суммы в 100 миллиардов рублей.

В Омской области ввели ограничения на АЗС для борьбы со спекулянтами.

Фото: Piter.tv