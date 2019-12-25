В Омской области ввели ограничения на АЗС для борьбы со спекулянтами

Ограничения по заправке топливом вводятся региональными властями на территории Омской области в рамках мер, предпринимаемых местными чиновниками во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции на энергетические ресурсы. Соответствующей информацией через социальные сети поделился местный губернатор Виталий Хоценко. Чиновник пояснил, что на трассовых автозаправочных станциях (АЗС) теперь имеется ограничение по бензину в размере 40 литров, по дизельному топливу - в размере 200 литров. По сжиженным углеводородным газам (СПГ) подобных ограничений не установлено.
Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принят ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля, вводятся ограничения по литражу: 40 л - бензин, 80 л - дизельное топливо.
Виталий Хоценко, глава региона
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Фото: Telegram / Хоценко о важном
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