В Омской области ввели ограничения на АЗС для борьбы со спекулянтами

Виталий Хоценко рассказал о мерах профилактики дефицита топлива в регионе.

Ограничения по заправке топливом вводятся региональными властями на территории Омской области в рамках мер, предпринимаемых местными чиновниками во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции на энергетические ресурсы. Соответствующей информацией через социальные сети поделился местный губернатор Виталий Хоценко. Чиновник пояснил, что на трассовых автозаправочных станциях (АЗС) теперь имеется ограничение по бензину в размере 40 литров, по дизельному топливу - в размере 200 литров. По сжиженным углеводородным газам (СПГ) подобных ограничений не установлено.

Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принят ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля, вводятся ограничения по литражу: 40 л - бензин, 80 л - дизельное топливо. Виталий Хоценко, глава региона

В Омской области при пожаре погибли шесть человек.

Фото: Telegram / Хоценко о важном