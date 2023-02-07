Облик станции "Лиговский проспект - 2" определили по итогам конкурса

Проект бюро "Студия 17" признан лучшим решением для новой пересадочной станции петербургского метрополитена.

В Санкт-Петербурге завершился конкурс на разработку архитектурного облика новой станции метрополитена "Лиговский проспект - 2". Победителем признан проект архитектурного бюро "Студия 17" под руководством Святослава Гайковича. Официальное объявление результатов состоялось вечером 22 июля.

Станция "Лиговский проспект - 2" войдет в транспортную инфраструктуру строящегося терминала высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Ее вестибюль будет выполнять функцию пересадочного узла, обеспечивающего удобную связь между метро и новым железнодорожным вокзалом.

Ранее сообщалось, что примерно 160 км ВСМ Москва — Петербург проложат на эстакадах.

Фото: Архитектурное бюро "Студия 17"