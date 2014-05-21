Примерно 160 км ВСМ Москва — Петербург проложат на эстакадах

Согласно первоначальной модели, планировалось построить около 100 километров эстакад, однако итоговая цифра увеличится примерно до трети всей длины дороги.

Первоначально разработанный проект высокоскоростной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Санкт-Петербург, предполагал, что лишь 18% трассы (примерно 100 километров) будут проходить по искусственно созданным конструкциям. Но, согласно словам главы холдинга "Нацпроектстрой" Алексея Крапивина, озвученным в беседе с изданием РБК, эта доля возрастёт до 30%.

Крапивин уточнил, что работа над проектом позволит окончательно определить соотношение между эстакадами и земляными насыпями. Согласно первоначальной модели, планировалось построить около 100 километров эстакад, однако итоговая цифра увеличится примерно до трети всей длины дороги.

Также руководитель указал, что Китай, признанный лидером в сфере строительства высокоскоростных железных дорог, возводит около 90% своих трасс именно на эстакадах.

Строительство российского проекта предусматривает использование технологии безбалластного верхнего строения железнодорожного полотна — многослойной железобетонной плиты, выполненной из специального бетона, устойчивого к усадке, ранее не применяемого в отечественных инфраструктурных проектах.

Данная технология будет применяться как на мостовых конструкциях, так и на участках, выполненных в виде земляных насыпей, оснащённых дополнительными защитными покрытиями и асфальтовым слоем, подчеркнул Крапивин.

Ранее мы сообщили о том, что более 400 единиц спецтехники направят на строительство ВСМ Москва — Петербург.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД