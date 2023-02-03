Более 400 единиц спецтехники направят на строительство ВСМ Москва — Петербург

ПАО «Камаз» поставит технику на сумму свыше 3,7 млрд рублей, включая самосвалы, бетоносмесители и вахтовые автобусы.

Главное управление МЧС России сообщает о направлении более 400 единиц специализированной техники для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Как заявили в пресс-службе ПАО "Камаз", общая стоимость поставляемого оборудования превышает 3,7 миллиарда рублей.

В рамках реализации проекта до конца 2025 года будет поставлено 149 самосвалов, свыше 50 бетоносмесителей, а также топливозаправщики, седельные тягачи, поливомоечные машины и вахтовые автобусы. Пресс-служба ПАО "Камаз"

Генеральный директор АО "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин подчеркнул, что для выполнения масштабных задач предприятие расширяет не только техническую базу, но и увеличивает численность персонала.

Согласно планам, на строительстве ВСМ планируется задействовать около 40 тысяч квалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что СФ утвердил льготный НДС для высокоскоростной магистрали Москва - Петербург.

Фото: РЖД