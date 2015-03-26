Станкоинструментальный кластер создадут в Петербурге к концу года

В Петербурге до конца 2025 года сформируют станкоинструментальный кластер. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов во время визита на завод ТБС.
Кластер объединит предприятия, выпускающие станки для обработки деталей массой до 50 тонн. Продукция востребована в судостроении, металлургии, машиностроении, авиастроении и на предприятиях ВПК. Также завод занимается ремонтом и модернизацией оборудования и перевооружением производственных мощностей.
По словам Ситова, развитие станкостроения и автоматизации станет ключевым направлением нового нацпроекта "Средства производства и автоматизации".
Фото: пресс-служба Смольного
