В Петербурге "АБЗ-1" включили в перечень системообразующих предприятий

После включения в перечень "АБЗ-1" сможет рассчитывать на бюджетные субсидии, государственные гарантии и льготные условия привлечения кредитов.

В федеральный перечень системообразующих организаций экономики России включили петербургское предприятие ОАО "Асфальтобетонный завод № 1". Решение об этом приняли по итогам Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций по линии Минпромторга 30 марта 2022 года.

После включения в перечень "АБЗ-1" сможет рассчитывать на бюджетные субсидии, государственные гарантии и льготные условия привлечения кредитов. Это позволит обеспечить устойчивую работу предприятия в условиях экономических санкций.

По графику, в начале апреля стартовал новый дорожный сезон на ОАО "АБЗ-1". На предприятии провели все необходимые мероприятия. Кроме этого, специалисты разрабатывают рецептуры асфальтобетонных смесей по объемному и объемно-функциональному проектированию.

Ранее мы писали, что одну полосу движения перекроют на участке внешнего кольца КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей.

Фото: Piter.tv

