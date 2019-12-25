Вместо Конной Лахты АБЗ № 1 могут перенести в промзону "Белоостров"

В администрации Санкт-Петербурга рассматривают возможность смены площадки для перебазирования "Асфальтобетонного завода № 1" (АБЗ № 1) из Коломяг. Вместо участка в промзоне "Конная Лахта" заводу могут предоставить землю в производственной зоне "Белоостров".

Профильными комитетами правительства Петербурга прорабатывается вопрос замены площадки для перебазирования завода АБЗ № 1, который на данный момент находится на Новосельковской улице в промзоне "Коломяги" (Приморский район). Изначально планировалось, что предприятие перенесут на земельный участок в промзону "Конная Лахта".

В настоящее время рассматривается возможность переноса в промзону "Белоостров". Инициатором смены площадки выступило руководство АБЗ №1. Информацию сообщил Комитет по градостроительству и архитектуре через верифицированный аккаунт правительства Петербурга "ВКонтакте" в ответ на обращение одного из активистов, выступающего против переноса АБЗ № 1 "Конную Лахту".

Отметим, власти города в переписке с активистами, выступающими против переноса АБЗ № 1 в Конную Лахту, долгое время заявляли, что альтернативных площадок у Петербурга нет.

Напомним, о переносе проблемного предприятия АБЗ № 1 из Коломяг в Конную Лахту стало известно в марте 2020 года. Против перебазирования экологически небезопасного завода выступили жители МО "Лахта-Ольгино", объединившиеся в защитное движение "Против АБЗ" и вступившие в диалог с властью города. По данным активистов, перебазирование АБЗ № 1 незаконно в ввиду планируемого его размещения, с сопутствующими деятельности складами ГСМ, на участке, который входит в охраняемый район Финского залива. Санитарное законодательство РФ запрещает строительство в санитарной зоне загрязняющих предприятий и складов с химикатами, ядами, ГСМ и прочими вредоносными постройками. Также жители обратили внимание, что завод потенциально может нанести вред экосистеме находящихся рядом с промзоной особо охраняемых природных территорий (заказникам "Юнтоловский", "Северное побережье Невской Гуюы", памятнику природы "Петровский пруд") и городским лесам.

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