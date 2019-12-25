У памятника Достоевскому в Петербурге зажгли два отреставрированных декоративных фонаря

Фонари обновили специально перед 200-летним юбилеем писателя.

Перед памятником писателю Федору Достоевскому на Большой Московской улице зажглись два декоративных фонаря. Как рассказали в пресс-службе "Ленсвета", фонари накануне отреставрировали в Государственном музее городской скульптуры.

Отмечается, что исторические плафоны светильников восстановили по архивным материалам специально перед празднованием 200-летия со дня рождения Достоевского: двухсотлетний юбилей писатель отметит в 2021 году. Памятник у Владимирской площади открыли в мае 1997 года и является единственной скульптурой в Петербурге, посвященной Достоевскому.

Ранее мы писали, что памятник Николаю I на Исаакиевской площади полностью отреставрируют в 2021 году.

Фото: пресс-служба "Ленсвета"