Четырнадцатилетний подросток подозревается в убийстве 10-летнего в Подмосковье

Правоохранители Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в населенном пункте Некрасовский под Дмитровом, – сообщают в пресс-службе подмосковного ГСУ СК.
По данным следователей, инцидент имел место днем 9 апреля. Школьники сначала поругались, а затем 14-летний подросток напал на младшего с ножом. Мальчик скончался на месте преступления от полученных травм.
Подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего задержали, – сообщают в ГУ МВД по Московской области.
Как сообщают в Telegram-канале SHOT, потерпевший получил несколько ножевых ранений, а его тело было обнаружено на детской площадке. Утверждается также, что сам нападавший отошел от места происшествия и ударил себя тем же ножом в ногу, чтобы сымитировать травмы от нападения на него.
Ранее мы писали, что Бастрыкину доложат о расследовании причин травмирования семилетнего детсадовца в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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