Четырнадцатилетний подросток подозревается в убийстве 10-летнего в Подмосковье

Парень также нанес ранения самому себе, чтобы сымитировать нападение на него.

Правоохранители Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в населенном пункте Некрасовский под Дмитровом, – сообщают в пресс-службе подмосковного ГСУ СК.

По данным следователей, инцидент имел место днем 9 апреля. Школьники сначала поругались, а затем 14-летний подросток напал на младшего с ножом. Мальчик скончался на месте преступления от полученных травм.

Подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего задержали, – сообщают в ГУ МВД по Московской области.

Как сообщают в Telegram-канале SHOT, потерпевший получил несколько ножевых ранений, а его тело было обнаружено на детской площадке. Утверждается также, что сам нападавший отошел от места происшествия и ударил себя тем же ножом в ногу, чтобы сымитировать травмы от нападения на него.

Ранее мы писали, что Бастрыкину доложат о расследовании причин травмирования семилетнего детсадовца в Петербурге.

Фото: Piter.TV