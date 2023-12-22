На Витебском проспекте столкнулись четыре автомобиля

Информация о пострадавших выясняется, устанавливаются причины ДТП.

На Витебском проспекте у подъезда к Купчино в Петербурге вечером 19 апреля произошло массовое ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля, среди них – машина такси. На месте происшествия работали сотрудники полиции, карет "скорой" помощи не наблюдалось.

Известно, что из-за аварии проезд перед поворотом на Звездную улицу был возможен только по левой полосе движения. В качестве знака аварийной остановки использовали детскую машинку.

Информация о пострадавших выясняется, устанавливаются причины ДТП.

Ранее на Piter.TV: на Большеохтинском мосту столкнулись троллейбус, машина инкассаторов и "легковушки".

Видео: Piter.TV