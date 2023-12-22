На Большеохтинском мосту столкнулись троллейбус, машина инкассаторов и легковушки

Пробки начинаются от Суворовского проспекта в сторону Красногвардейского района и от Якорной улицы в сторону центра города.

На Большеохтинском мосту произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и служебной машины. Как пишут очевидцы, в аварию попали троллейбус, машина инкассаторов и как минимум два легковых автомобиля.

На кадрах видно, что на встречной полосе столкнулись автобус и легковой автомобиль. В обе стороны образовался затор. По данным сервиса "Яндекс Карты", пробки начинаются от Суворовского проспекта в сторону Красногвардейского района и от Якорной улицы в сторону центра города.

В город пришла очередная апрельская метель, на дороги вернулся снежный покров. Уборочные бригады занимаются обработкой улиц противогололёдными материалами. Дорожники предупреждали автомобилистов об ухудшении погодных условий. Снег и сильный боковой ветер делают сложнее проезд по морскому участку КАД. Водителей на летней резине просят соблюдать особую осторожность.

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