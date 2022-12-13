В Мурино неадекват кормит кошек и собак лакомствами с гвоздями

Кусочки еды с гвоздями заметили на улице Шоссе в Лаврики, 83.

В Мурино живодер разбрасывает на улице опасные лакомства для кошек и собак. Мужчина угощает животных колбасой и мясом с гвоздями. Об этом сообщили местные жители в tg-канале "Подслушано в Мурино || Девяткино".

Так, кусочки еды с гвоздями заметили на улице Шоссе в Лаврики, 83. Очевидцы рассказали, что злоумышленник уже несколько раз оставлял там "подарки".

Будьте, пожалуйста, внимательны, следите за своими питомцами. Какая-то зараза, которой плохо живется, раскидывает. Как так можно не любить собак, чтоб так гадить. Автор поста

Владельцы животных переживают за жизни своих питомцев и бездомных животных. Они хотят найти живодера.

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Фото: Телеграм / Подслушано в Мурино || Девяткино