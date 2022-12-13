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В Мурино неадекват кормит кошек и собак лакомствами с гвоздями
Сегодня, 11:51
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В Мурино неадекват кормит кошек и собак лакомствами с гвоздями

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Кусочки еды с гвоздями заметили на  улице Шоссе в Лаврики, 83.

В Мурино  живодер разбрасывает на улице опасные лакомства для кошек и собак. Мужчина угощает животных колбасой и мясом с гвоздями. Об этом сообщили местные жители в tg-канале "Подслушано в Мурино || Девяткино". 

Так, кусочки еды с гвоздями заметили на  улице Шоссе в Лаврики, 83. Очевидцы рассказали, что злоумышленник уже несколько раз оставлял там "подарки". 

Будьте, пожалуйста, внимательны, следите за своими питомцами. Какая-то зараза, которой плохо живется, раскидывает. Как так можно не любить собак, чтоб так гадить.

Автор поста

Владельцы животных переживают за жизни своих питомцев и бездомных животных. Они хотят найти живодера.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, что делать при встрече с нерпятами.

Фото: Телеграм / Подслушано в Мурино || Девяткино

Теги: девяткино, живодер, кормит животных гвоздями, мурино
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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