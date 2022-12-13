Петербуржцам рассказали, что делать при встрече с нерпятами

Если на теле особи видны открытые раны, а сам малыш сильно истощен, то необходимо ограничить доступ зверька к открытой воде.

Сегодня, 19 февраля, отмечается Всемирный день морских млекопитающих. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Специалисты рассказали петербуржцам, как нужно себя вести при встрече с нерпой, которая обитает в Северной столице.

Во-первых, нельзя пугать животное. Не стоит шуметь и активно двигаться при морском зверьке. Во-вторых, важно сообщить о находке в Центр спасения морских млекопитающих по телефону 699-23-99 (круглосуточно). Желательно сделать фото или видео животного и отправить материал в организацию.

Добавим, что не нужно самостоятельно оказывать помощь животному. Это может быть опасно как для нерпы, так и для человека.

Если на теле особи видны открытые раны, а сам малыш сильно истощен, то необходимо ограничить доступ зверька к открытой воде. Также важно принять меры по защите нерпенка от собак и птиц.

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Фото: Piter.tv